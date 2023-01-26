Обвиняемый признал свою вину.

Преподаватель Муромского филиала ВлГУ признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.Будучи начальником Центра дополнительного образования института, с сентября 2021 года по февраль 2022 года, он оказывал помощь в получении дипломов о переподготовке. Мужчина вносил в документы ложные сведения. При этом от количества студентов напрямую зависела его зарплата.Кроме того, путём обмана, подсудимый похитил 30 тысяч рублей, выделенных по нацпроекту «Демография».Обвиняемый признал свою вину. С учётом всех смягчающих обстоятельств, он оштрафован на 150 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.