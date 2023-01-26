За этот год можно легализовать сделанную перепланировку квартир без штрафов.

Петр Бирюков, вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ, сообщил о возможности для жителей столицы без штрафов узаконить перепланировку в своих квартирах до конца текущего года. До 31 декабря власти столицы не будут штрафовать собственников, если они добровольно согласуют внесенные в планировку квартир или нежилых помещений изменения.Сегодня закон требует сначала согласовать изменения планировки, а лишь потом приступать к реализации замысла. Заявку на перепланировку можно подать на официальном сайте мэра Москвы. До 31 декабря власти разрешили легализовать то, что уже сделано.Важный момент. Согласуют не любую перепланировку. Лишь ту, к проекту которой будет приложено техническое заключение о допустимости и безопасности работ. Такие заключения готовит экспертная компания, автор проекта многоквартирного дома. Он утверждается в жилищной инспекции.Заключение нужно, когда переносятся перегородки внутри помещения, меняются оконные и дверные проемы, конструкция пола или переносятся коммуникации. Стоимость пакета таких документов обойдется в десятки тысяч рублей. Однако отсутствие разрешения может в итоге привести к еще более разорительным последствиям: штрафам, требованиям вернуть планировку взад и даже изъятию жилплощади.