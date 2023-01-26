Губернатор заверил, что все обратившиеся получат необходимое содействие.

На личный прием к Александру Авдееву пришло более 10 человек. Об этом он написал в соцсетях.Первые два вопроса касались ускорения газификации деревень Максимово и Грибково, а также ремонта дорог «Юрьев-Польский-Кольчугино» — Золотуха — Красная Гора» и «Волга» — Станки — Мстёра».«Договорились об ускорении работ», - подчеркнул глава региона.В свою очередь, председатель Владимирского отделения «Инвалидов войны» Сергей Грязнов предложил ввести в регионе единовременную выплату ко Дню Победы для участников боевых действий, получивших инвалидность.«В этом году концентрируемся на поддержке тех военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. А новую меру поддержки заложим в бюджет 2024-го года», - ответил Александр Александрович.Губернатор также поручил мэрии ускорить процесс установки детской площадки во дворе дома №1 на Сущёвском проезде. К работам приступят, как только позволит погода.Добавим, что ряд жителей обратили внимание Александра Авдеева на транспортный коллапс во Владимире.«Тема в активной проработке, и мнение общественности обязательно будет учтено. Все обратившиеся получат необходимое содействие», - резюмировал он.