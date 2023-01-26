Маликов не пожалел семью.

Маликов не пожалел семью.Прошлый год для семьи сладкоголосого музыканта наверняка запомнился слухами, которые вокруг нее ходили. Злые языки то и дело шептались о том, что брак певца трещит по швам. В конце концов после развода, о котором писали некоторые издания, Дмитрий Маликов в разговоре с журналистами поставил точку.Артист дал понять, что в его отношениях с женой Еленой царит гармония, а потому о расставании речи быть не может. Ну а теперь время от времени музыкант демонстрирует в своем микроблоге идиллию, которая живет в его доме. Накануне, к примеру, на странице певца появилось видео с празднования дня рождения сына Марка. Мальчику исполнилось пять лет.О таком важном дне у наследника точно останутся воспоминания, ведь Дмитрий Маликов бросил его – в прямом смысле. Вместе с приглашенным клоуном он принялся кидать ребенка на огромный надутый мяч, а мальчик, удерживаемый за обе руки с двух сторон, чтобы не упасть, отскакивал вверх. Вот так в свой день рождения Марк, можно сказать, на мгновение научился летать.Выходку музыканта, правда, оценили не все поклонники. Многие обратили внимание на лицо жены Елены, которую певец буквально довел до приступа волнения: она то и дело подходила к отпрыгивающему вверх отпрыску и просила быть аккуратнее."И только мамочка заботится и тревожится... Ну папаня .... Мужчины так зачастую. Не ожидала, от Дмитрия Юрьевича столь необдуманного действия", – написала в комментариях взволнованная пользовательница.