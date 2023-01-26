Нелегальный семейный подряд. Трое жителей Муромского района попались на изготовлении мефедрона. Нарколабораторию организовал местный житель и двое его совершеннолетних сыновей. По данным

Нелегальный семейный подряд. Трое жителей Муромского района попались на изготовлении мефедрона. Нарколабораторию организовал местный житель и двое его совершеннолетних сыновей. По данным полиции, рецепт приготовления подозреваемые нашли в даркнете. Там же они заказали все необходимое для производства синтетического вещества. Варить мефедрон решили в хозпостройке прямо на территории своего частного дома в отдаленной от крупных населенных