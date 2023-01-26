Поклонники в шоке – неужели не стало Гогена Солнцева?

Поклонники в шоке – неужели не стало Гогена Солнцева?В конце прошлогогода шоумен Гоген Солнцев оказаллся в реанимации. Мужчина, будучи в нетрезвомсостоянии, упал и ударился головой. Медики поставили диагноз — закрытаячерепно-мозговая травма. Поклонники и близкие экс-звезды "Дома-2",конечно, переживали за Гогена, но никто не мог предположить к чему приведетроковое падение.Полина Давыдова, известнаятакже как жена шоумена Гогена Солнцева и дочь его же бывшей жены ЕкатериныТерешкович сообщила страшную новость. На видеоролике неизвестный спрашивает уженщины, где Гоген. Вместо ответа жена шоумена объявила о смерти Солнцева."Гоген умер!Я не могу найти паспорт – без него не отдадут тело", — говорит Давыдова.В разговоре с журналистамиженщина уточнила, что причиной смерти стали последствия падения. Для нее всепроизошло внезапно, и теперь она не понимает, что ей делать и как быть одной.Жена Гогена Солнцева даже не знает, как ей решить вопрос с телом — хоронить иликремировать.А вот бывшая женашоумена отнеслась к новости скорее позитивно. Пока Екатерина Терешкович неверит в достоверность информации, но свое мнение уже высказала."Подох —туда ему и дорога", — отрезала бывшая возлюбленная Гогена Солнцева.