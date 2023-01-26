Молодая супруга Михаила Ширвиндта была не готова к такому.

Молодая супруга Михаила Ширвиндта была не готова к такому.Роман 64-летнего телеведущегои видеоблогера Михаила Ширвиндта и 32-летней Анастасией Пономаревой зародился почтидесять лет назад, когда молодая девушка устроилась в команду телепрограммы "Хочузнать". Как признается Анастасия, ее выбор не поддерживал никто, нидрузья, ни родственники.Однако, 30 летразницы не помешали влюбленным пожениться и даже стать родителями. В 2020 годуу пары родился сын. Иногда в своих социальных сетях Анастасия делитсяфотографиями малыша. Основной мотив жены Ширвиндта в микроблоге — это авторскиенаброски, раскрывающие переживания женщины.Вот и на днях настраничке появилась заметка, серьезно напугавшая подписчиков блога. Безутешнаялюбимая Михаила Ширвиндта рассказала о тяжелой потере — герой ее любимогосериала закончил свою жизнь. Для тонкой душевной натуры Анастасии даже такоесобытие стало трагичным."Рыдала безперерыва минут двадцать", — рассказала Пономарева.В микроблогенередко появляются заметки о смерти. Так, третья жена Михаила Ширвиндта рассказалапро событие из тибетского календаря под названием "День встречи с владыкойсмерти". Анастасия разоткровенничалась и написала, что единственное работающееуспокоительное — это мантра "принимаю-отпускаю".