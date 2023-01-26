Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о миссии ЧВК Вагнер в Сирии. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании Конкорд.

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о миссии ЧВК "Вагнер" в Сирии. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании "Конкорд"."ЧВК "Вагнер" де-факто выиграла сирийскую войну. ЧВК "Вагнер" выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ*. И это тайна, которая теперь не покрыта мраком. Это уже исторический факт. Сирия — это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далеких рубежах", — сказал бизнесмен.По его словам, в 2015 году ЧВК "Вагнер" буквально "выпнули" с территории Донбасса. После этого бойцам пришлось уехать в другие страны, чтобы продолжать "вершить Величие РФ".Пригожин отметил, что бросать бравое дело они не собираются, а также напомнил, что никто не имеет право им указывать. По словам бизнесмена, культурные, мягкие и ненавязчивые советы они получают от специалистов по соответствующим каналам.*террористическая организация, запрещена на территории РФ