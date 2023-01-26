Пока Алла Пугачева обустраивается на чужбине, в России появилась новая Примадонна.

Пока Алла Пугачева обустраивается на чужбине, в России появилась новая Примадонна.Отъезд Народнойартистки РФ и некогда любимицы публики Аллы Борисовны Пугачевой вслед засупругом стал сильным ударом по репутации звезды. За все время эмиграции ейпришлось столкнуться и с критикой коллег, и с осуждением поклонников. Особояростные патриоты так и пишут ей в Сети — скандальной беглянке больше нет местав России.В обществе горячоидут споры — кто же займет место Примадонны в отечественном шоубизнесе? Кажется,ответ нашелся в неожиданном месте. Поклонники спортивных событий нашли достойнуюзамену Алле Пугачевой. Роль отдали… Дмитрию Губерниеву.В своеммикроблоге комментатор и ведущий поделился любопытной фотографией. Рыжийкудрявый парик, бесформенный наряд и надменное выражение лица — практическиАлла Борисовна. Подписчики блога тут же отреагировали на публикацию и обсыпалиГуберниева комментариями."ВылитаяПугачева", "АллаБорисна", "Класс Класс!!! Какая молодаяАлла!!" — пошутили под фотографией.Сам же Дмитрий никакне отреагировал на комментарии об Алле Пугачевой, а просто поделился своимипланами на вечер."А я вбане!!! Потом кутить и жуировать…", — лаконично заметил мужчина.