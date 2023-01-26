Близкий друг Романа Костомарова фигуристка Татьяна Навка вышла к поклонникам с новостью

Близкий друг Романа Костомарова фигуристка Татьяна Навка вышла к поклонникам с новостью25 января вРоссии отмечали День Студента и Татьянин день. Удивительно, но почему-то толькоэти именины получили такую популярность в нашей стране. Тем не менее, женщины сэтим именем с радостью принимают поздравления. Даже фигуристка и Олимпийскаячемпиона 2006 года Татьяна Навка не смогла сдержать чувств по такому поводу.В своихсоциальных сетях женщина пожелала студентам найти свое место в жизни и провестистуденческие годы незабываемо и весело. Татьянам же, и большим, и маленьким, Навкажелает счастливых и радостных дней. Вот только на фотографии к поздравлениюфигуристка не соответствует своему же пожеланию. Появившаяся в траурном платьеНавка почти не улыбается зрителю.Возможно, женщинатяжело переносит болезнь близкого друга. Напомним, что бывший партнер пофигурному катанию Роман Костомаров находится в больнице. Состояние его здоровьяедва ли становится лучше, поэтому все внимание поклонников приковано к нему.Татьяна Навка старается не комментировать эту тему.Масла в огонь подливают и пользователи Сети. В комментариях микроблога фигуристки много негатива: пользователи пишут Татьяне Навке личные оскорбления и нелицеприятныевещи."В черномуже Танюха. Скоро хороним", — написал неизвестный посетительстраницы Татьяны Навки.