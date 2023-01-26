Слушайте 27 января программу «Ваше право» о переселениях из аварийного жилья и льготных лекарствах...

Слушайте 27 января программу «Ваше право» о переселениях из аварийного жилья и льготных лекарствах на «Радио России Владимир» в 07.20В программе примет участие начальник гражданско-судебного прокуратуры Владимирской области Юрий Ярцев.Будут затронуты актуальные вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилья, обеспечения льготными лекарствами и другие дела, в рассмотрении которых принимали участие владимирские прокуроры.Фото https://www.pxfuel.com