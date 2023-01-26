Сотрудники МЧС вытащили из сугроба автомобиль с многодетной семьей. В нём находились 5 человек, в том числе 3 ребенка.Транспорт застрял в лесополосе Гусь-Хрустального района. Произошел

Сотрудники МЧС вытащили из сугроба автомобиль с многодетной семьей. В нём находились 5 человек, в том числе 3 ребенка.Транспорт застрял в лесополосе Гусь-Хрустального района. Произошел инцидент в час ночи 26 января. Помочь пострадавшим было некому. Они обратились за помощью в тревожное ведомство. Для буксировки авто понадобилась одна спецмашина и трое спасателей. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы