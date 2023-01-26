Ивана Урганта тихо не стало

Ивана Урганта тихо не сталоПрошлый год у знаменитого телеведущего был не самым удачным. Еще в прошлом феврале артист публично не поддержал действия российских властей, а после, по слухам, удрал за границу. Его поступки вызвали гнев у народа: Ивана Урганта буквально обвинили в измене родине.Вместе с тем закрылось шоу "Вечерний Ургант", а на телеэкранах его звезду перестали видеть в качестве ведущего различных мероприятий. И хотя с прошлой работой артист попрощался, зарабатывать в России не перестал. Ходят слухи, что он зарубает неплохие деньги на закрытых корпоративах. И не стоит забывать, что шоумен ведет и музыкальную деятельность.У популярного телеведущего есть проект, который называется "Гриша Ургант". Он устраивает сольные концерты, на которых поет и играет на гитаре. Одно из таких выступлений должно былой пройти 2 февраля, однако его внезапно отменили.Сообщение об этом появилось на официальной странице проекта:"Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех" – говорится в публикации.Вот так россияне, жаждавшие увидеть 44-летнего артиста, потеряли его. А на концертной площадке тихо не стало оскандалившегося шоумена. Причины отмены выступления, к слову, не называются. Однако, судя по комментарию на официальной странице, и для самого Ивана Урганта такой поворот событий стал непредвиденным.