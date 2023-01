Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался по поводу расследования, недавно опубликованного в Financial Times. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании Конкорд.

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался по поводу расследования, недавно опубликованного в Financial Times. Ответ бизнесмена опубликовала .Недавно Financial Times опубликовало статью, в которой утверждается, что Пригожин якобы использовал не связанные с ним компании, чтобы обходить западные санкции. По утверждениям журналистов, информацию они брали из слитых переписок и документов. Российское издание "Эксперт" попросило Пригожина подтвердить, либо опровергнуть, обходил ли он каким-либо образом санкции, наложенные Западом.Пригожин подтвердил, что в апреле 2022 года на юридические компании, которые осуществляют его защиту в судах, была совершена хакерская атака, приведшая к утечке переписок и частных документов. По информации бизнесмена, за этой атакой стоит именно Financial Times."Я ответил, что ничего страшного, нам от них нечего скрывать. Но, как известно, Financial Times плотно работает с МИ-6, а у них есть стандартная практика подсовывать в переписку липовые письма и документы, тем самым придавая "правдивость" фальсифицированным фактам. Поэтому я не удивлюсь, если появится еще серия статей, основанных на данных, полученных с помощью хакерских атак и, как следствие, взломанной почты", – подчеркнул он.Также Пригожин заявил, что совершенно не признает никакие западные санкции в отношении себя. Также он считает любые санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и физических лиц Российской Федерации незаконными."Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции. При современном развитии информационных технологий, с помощью которых можно беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, это ни на что не влияет. Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций", – заявил Пригожин.В заключение Пригожин "передал привет" изданию Financial Times, которое получило деньги от агентов предпринимателя, чтобы поставить его фотографию на первую полосу. Многие президенты готовы заплатить за такое любые бабки, резюмировал он.