Брухунова взвыла от произошедшего.

Брухунова взвыла от произошедшего.Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно развивает соцсети и общается с поклонниками. До свадьбы с Петросяном о ней не было слышно, несмотря на то, что она была с ним рядом на протяжении многих лет. И вот теперь она вышла из тени и купается в лучах славы.Жена Петросяна часто поднимает темы о здоровье, красоте, воспитании. Но иногда Брухунова затрагивает более серьезные вопросы."Кем вы хотели стать в детстве? А кем стали, повзрослев?" – задала философский вопрос жена Петросяна.В ответ посыпали комментарии от подписчиков, рассуждающие на животрепещущую тему. Кто-то хотел стать патологоанатомом, кто-то акушером, журналистом, космонавтом – люди наперебой говорили о мечтах детства. Одна из подписчиц написала депрессивно: "Хотела стать человеком. Не стала". Жена Петросяна попробовала ее поддержать. Как выяснилось, у девушки не стало любимого человека."Вы до сих пор на Земле. И каким бы не было разорванным Ваше сердце, время идет. Я не пытаюсь обесценить Ваше горе. Ни в коем случае. Более того, знаю, что такое уход близкого человека. Пройдя этот ад несколько раз. Но так устроен человек. Время идет, боль не уходит, она становится тупой и зудит под ложечкой. Подразумеваю, что навсегда. Однако мы продолжаем свой путь здесь. Хотя бы ради памяти тех, кто ушел слишком рано", – написала Брухунова.Судя по комментарию, жена Петросяна сама испытала такой ад и знает, о чем говорит.