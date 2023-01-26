Фаворитом в гонке является ио руководителя Оксана Рябовол, которую поддерживает губернатор.

В Гороховецком районе три кандидата претендуют на должность главы администрации. Фаворитом в гонке является ио руководителя Оксана Рябовол, которую поддерживает губернатор.Ещё два человека, видимо, статисты. Чаще всего для создания видимости конкуренции власти прибегают к участию спойлеров из числа руководителей структурных подразделений. Перед нами как раз такой случай. Конкурсная комиссия допустила до следующего этапа завотделом в управлении образования Светлану Кащенко и руководителя МКУ «Административный центр Гороховецкого района» Андрея Чистякова.В первый день февраля районные депутаты выберут нового район-менеджера. Соискатели расскажут о своей программе развития муниципалитета, после чего народные избранники перейдут к голосованию.Напомним, что бывший глава администрации назначен мэром Владимира.