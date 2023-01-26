Вечером 25 января в деревне Вышманово Собинского района произошел пожар на площади в 240 кв. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Вызов в

Вечером 25 января в деревне Вышманово Собинского района произошел пожар на площади в 240 кв. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 20:11. На 4 машинах 14 сотрудников МЧС ликвидировали возгорание. Сгорела кровля, внутренняя отделка квартиры и имущество дома. Дознаватели МЧС установят причину пожара.