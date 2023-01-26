Постоянно живущая в Европе Анна Нетребко продолжает слышать оскорбления от россиян

Постоянно живущая в Европе Анна Нетребко продолжает слышать оскорбления от россиянЗнаменитая навесь мир оперная певица Анна Нетребко уже давно не живет в России. Постоянныегастроли и необходимость быть ближе к центру оперного искусства в Вене внесликоррективы в жизнь артистки. Иногда она позволяет себе высказываться на остросоциальныетемы, провоцирую разгоряченные споры.Да и не всероссияне понимают, почему Анна Нетребко продолжает жить за рубежом. Многиевоспринимают выбор певицы как личное оскорбление. В комментариях под постамиНетребко можно встретить упреки, якобы смачно плюнувшая на могилу отца она своимидействиями позорит свой род. Напомним, что на 88-м году жизни скончался ЮрийНетребко. Семья похоронила его в родном Краснодаре. Ради прощания с любимыммужчиной Нетребко отменили концерты и приехала на родину.Такиевысказывания Анна Нетребко часто пропускает. Но иногда можно встретить идерзкие ответы. Так, под одной из недавних фотографий с бала Венского Филармоническогооркестра артистка заявила, что в Европе не сильно жадуют россиян. Кроме нее,конечно же."Вас нелюбят, меня — да", — отрезала Нетребко. Поклонники певицы не ожидалитакого, но с пониманием отнеслись к реакции оперной дивы.