Во Владимирской области вынесен приговор за избиение собутыльника до смерти Александровским...

Во Владимирской области вынесен приговор за избиение собутыльника до смертиАлександровским городским судом вынесен приговор в отношении 62-летнего жителя района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Установлено, что в деревне Следнево Александровского района они вместе распивали спиртные напитки. В пьяной ссоре осужденный, используя в качестве оружия табурет, ножку от табурета и деревянную палку, нанес потерпевшему не менее 35 ударов по голове, грудной клетке, в область живота, таза, поясницы, верхних и нижних конечностей.Пострадавший скончался на месте от травматического шока в результате травмы грудной клетки - переломами ребер с повреждением легкого.Злоумышленник вину не признал, ему назначено наказание - 8 лет колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en