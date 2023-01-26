59-летняя Лолита Милявская вновь оказалась без комплексов.

59-летняя Лолита Милявская вновь оказалась "без комплексов".Певица ЛолитаМилявская в свои 59 лет старается жить активно. В ее графике есть место игастролям, и семье, и даже общению с врачами. И хотя публично брюнетка непризнается в желании сохранить молодость, поклонники предполагают — Лолитахотела бы как можно дольше оставаться на плаву.Сейчас Милявскаяотдыхает с семьей в Болгарии на берегу Черного моря. Там уже продолжительноевремя живут ее мама Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сбежавшая от всех московскихзабот артистка полностью погрузилась в атмосферу курорта. Она пересталапользоваться косметикой и показала свои припухлости — утренние отеки на глазахи скулах.Подписчики гадают,почему по утрам лицо певицы выглядит таким "налитым". Ведь известно,что Лолита Милявская последнее время следит за питанием и занимается спортом.Вот только от одного она не смогла отказаться — от алкоголя."Водка икола без сахара — это моя диета", — шутит Милявская.По словам исполнительницыхита "На Титанике" врач запретил в течение трех месяцев есть бананы,виноград и любой алкоголь, даже бокал вина. Такое правило Милявская не оценила,но, к счастью, уже на юбилее мамы все запреты спали. Отмечая 80-летие любимоймамы, Лолита Милявская позволила себе любимый напиток.