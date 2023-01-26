59-летняя Лолита Милявская вновь оказалась без комплексов.
59-летняя Лолита Милявская вновь оказалась "без комплексов".
Певица Лолита
Милявская в свои 59 лет старается жить активно. В ее графике есть место и
гастролям, и семье, и даже общению с врачами. И хотя публично брюнетка не
признается в желании сохранить молодость, поклонники предполагают — Лолита
хотела бы как можно дольше оставаться на плаву.
Сейчас Милявская
отдыхает с семьей в Болгарии на берегу Черного моря. Там уже продолжительное
время живут ее мама Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сбежавшая от всех московских
забот артистка полностью погрузилась в атмосферу курорта. Она перестала
пользоваться косметикой и показала свои припухлости — утренние отеки на глазах
и скулах.
Подписчики гадают,
почему по утрам лицо певицы выглядит таким "налитым". Ведь известно,
что Лолита Милявская последнее время следит за питанием и занимается спортом.
Вот только от одного она не смогла отказаться — от алкоголя.
"Водка и
кола без сахара — это моя диета", — шутит Милявская.
По словам исполнительницы
хита "На Титанике" врач запретил в течение трех месяцев есть бананы,
виноград и любой алкоголь, даже бокал вина. Такое правило Милявская не оценила,
но, к счастью, уже на юбилее мамы все запреты спали. Отмечая 80-летие любимой
мамы, Лолита Милявская позволила себе любимый напиток.