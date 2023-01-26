С сентября по ноябрь 2022 года житель Владимирской области хранил у себя дома почти 700 грамм выращенных запрещенных растений. Однако был пойман полицейскими с поличным, сообщает пресс-служба

С сентября по ноябрь 2022 года житель Владимирской области хранил у себя дома почти 700 грамм выращенных запрещенных растений. Однако был пойман полицейскими с поличным, сообщает пресс-служба регионального СледКома. Пытаясь избежать наказания, мужчина положил в бардачок служебного автомобиля начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков 50 тысяч рублей. Правоохранитель отказался принять взятку и тут же