Аналитики российского рынка труда выяснили, какими социальными сетями жители страны пользуются для поиска работы. В ходе исследования они опросили три тысячи людей, сообщает . Самой ..

Аналитики российского рынка труда выяснили, какими социальными сетями жители страны пользуются для поиска работы. В ходе исследования они опросили три тысячи людей, сообщает "".Самой полезной для этих целей россияне назвали отечественную соцсеть "ВКонтакте". Второй по популярности оказались российские "Одноклассники". За ними следует молодой и амбициозный Instagram, а четверку лидеров замыкает американский Facebook, передает . Однако более половины респондентов отметили, что социальные сети являются не самым эффективным инструментом для трудоустройства.