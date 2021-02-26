Как решить проблему с лекарственным обеспечением льготников? Депутаты фракции «Единая Россия» в областном Законодательном Собрании обеспокоены ситуацией, которая сложилась в регионе.

Как решить проблему с лекарственным обеспечением льготников? Депутаты фракции «Единая Россия» в областном Законодательном Собрании обеспокоены ситуацией, которая сложилась в регионе. Чтобы разобраться в остром вопросе на очередное заседание парламентарии пригласили главу облздрава Елену Утемову. Проблема усугубилась в начале 2021 года. Некоторые пациенты не получили положенные им препараты. В социальных сетях появились обращения жителей области.