Старшее поколение любит критиковать молодежь за излишнюю привязанность к гаджетам. Дескать, современные дети постоянно зависают в компьютерах и телефонах в ущерб реальной жизни. Эту ..

Старшее поколение любит критиковать молодежь за излишнюю привязанность к гаджетам. Дескать, современные дети постоянно "зависают" в компьютерах и телефонах в ущерб реальной жизни. Эту строгую оценку своим поступком опроверг 16-летний школьник из Кирова.Молодой человек отдал своему знакомому IPhone, взамен получив старенькие "Жигули" седьмой модели, передает . Позвав товарищей, парень устроил ночной заезд по городу с выполнением таких фигур дворового пилотажа как "валить боком". В процессе автомобиль лишился бампера и фары.В конечном счете гонщика задержала полиция. Сейчас ему грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Известно, что побитые "Жигули" уже ушли с молотка за восемь тысяч.