Василий Шукшин считал лирическую комедию Печки-лавочки одной из лучших своих работ. Режиссер, можно сказать, выстрадал этот фильм.

Василий Шукшин считал лирическую комедию "Печки-лавочки"одной из лучших своих работ. Режиссер, можно сказать, выстрадал этот фильм.Шукшин очень хотел снять ленту на основе собственной книги "Япришел дать вам волю". Детище Василия Макаровича рассказывало о крестьянскомвосстании и Степане Разине. К большому сожалению для режиссера, ему запретилиэкранизировать роман. Шукшину предложили снять что-нибудь на современную тему.Кинематографист сконцентрировался на сценарии "Печки-лавочки",который за пять лет до этого сам отдал киностудии имени М. Горького. ВасилийШукшин полагал, что фильм о сельских жителях, впервые поехавших кморю, поможет ему добиться разрешения на экранизацию истории Степана Разина. В сентябре1974 года режиссер все же поручил решение о запуске фильма на основе романа "Япришел дать вам волю". Воплотить замыселв жизнь кинематографист не успел – Василий Макаровичумер от сердечного приступа в октябре 1974-го.Центральную роль в "Печках-лавочках" режиссер собирался отдать Леониду Куравлеву. Шукшин уже работал с актером над фильмами"Живет такой парень", "Ваш сын и брат" и этим сотрудничеством осталсядоволен. Куравлев, в свою очередь, сниматься в комедии не хотел. На пробы Леонид пришел только из уважения к кинематографисту. "Он уже звезда, выпорхнул Леня…"– сетовал тогда Василий Макарович.Сниматься сам Василий Шукшин не хотел, он пробовал других артистов,но ни с одним не срослось. Время шло, а исполнителя главной роли все еще небыло. Режиссер в итоге решился на появление в кадре. Василий Макарович не скрывал,что актерство опостылело ему, с радостью он был готов перевоплотиться только в одногоперсонажа – Степана Разина.Роль жены главного героя Ивана Расторгуева, Нюры, режиссерхотел предложить Нонне Мордюковой. Немного поразмыслив, Шукшин пришел к выводу,что звезда фильма "Молодая гвардия" перетянет все внимание на себя. К работе кинематографистподключил супругу Лидию Федосееву-Шукшину.Отметим, что дочери ВасилияМакаровича и Лидии Николаевны, Маша и Оля, также снялись в "Печках-лавочках".Девочки сыграли отпрысков центральных персонажей.Картину снимали в Алтайском крае в деревне Шульгин Лог, котораянаходилась рядом с малой родиной Шукшина – села Сростки. Руководствокиностудии не хотело отпускать съемочный коллектив далеко от столицы,однако режиссер проявил настойчивость.Своим появлением в Алтайском крае Шукшин наделал шума. Жители начали распускать слухи окинематографисте. Говорили, что Василий Макарович неописуемо богат. В итоге наплощадку картины прибыли с проверкой из райкома партии. Узнав детали сценария,чиновник возмутился, мол, работник колхоза не может в разгар сезона поехать на курорт. На еще не снятый фильм обрушился шквал критики. В местной прессе появились разгромные материалы, картину требовали закрыть, гневныеписьма из Алтая дошли до Госкино.С проблемами Василий Шукшин столкнулся и в Москве. Худсоветподверг картину "Печки-лавочки" цензуре. Две трети ленты требовали убрать.Режиссер бился за каждый кадр, в итоге фильм согласовывали почти год. Пришлосьпереснять начальные титры, изменить финал, убрать одного из персонажей и намекина алкоголизм в деревне, исключить некоторые выражения героев.Картина "Печки-лавочки" увидела свет в 1972 году. Ленте дали низкуюпрокатную категорию, поэтому картину пускали не во всех кинотеатрах.Зрителям детище Василия Шукшина понравилось, работой остался доволен и сам режиссер.Кинематографист не скрывал, что некоторые сцены в фильме – показатель егомастерства. Через 30 лет после выхода "Печек-лавочек" недалеко от села СросткиШукшину поставили памятник. Основой для монумента стал кадр из финальной сцены картины.Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!