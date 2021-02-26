Власти Украины активно выступают против строительства газопровода Северный поток–2, называя его угрозой безопасности Европы. Позицию Киева раскритиковал немецкий политолог Александр Рар.

Власти Украины активно выступают против строительства газопровода "Северный поток–2", называя его угрозой безопасности Европы. Позицию Киева раскритиковал немецкий политолог Александр Рар.Зарубежный эксперт отметил, что Украина сегодня всячески пытается остановить реализацию проекта: устраивает скандалы, провоцирует конфликты с Россией. По мнению Рара, киевские власти совершают "громадную ошибку", и им за это" должно быть стыдно".Немецкий политолог рассказал, что если раньше Соединенные Штаты были против строительства "Северного потока–2", то сегодня их позиция более сдержанная. В этой связи любые попытки Незалежной помешать возведению газопровода являются "близорукими".В эфире канала "Россия 1" специалист добавил, что Европейский союз хочет привлечь Украину в свое энергетическое пространство, сделать ее надежным посредником при транзите российского газа. Однако для этого Киев должен наладить отношения с Москвой.В начале февраля министры иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разобраться со строительством "Северного потока-2". Они призвали Вашингтон использовать "все имеющиеся в его распоряжении средства" для того, чтобы положить конец проекту.Напомним, "Северный поток-2" – газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через зоны и воды пяти стран: России, Германии, Дании, Швеции, Финляндии. В настоящее время проект готов на 95%. По данным Lenta.ru, его стоимость оценивается в одиннадцать миллиардов долларов.