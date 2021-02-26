Арендаторы торговых площадей просят предоставить помощь в связи с пандемией коронавируса, а также сохранить рынок в муниципальной собственности.

Общественное движение предпринимателей Октябрьского рынка города Коврова написало открытое письмо губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. Арендаторы торговых площадей просят предоставить помощь в связи с пандемией коронавируса, а также сохранить рынок в муниципальной собственности.Сразу 120 членов объединения подписались под документом. Со слов бизнесменов, их дела не коснулась ни одна мера поддержки, обещанная властями во время ковид-ограничений. При этом в торговом комплексе установлена одна из самых высоких в регионе арендных плат – 1681 рубль за квадратный метр. А рынок, по информации предпринимательского сообщества Коврова, перешёл в частные руки.Ковровчане просят главу региона разобраться в сложившейся ситуации.