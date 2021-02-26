Сумма причиненного ущерба составила 72 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завешено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигуранты были задержаны после поступившего в полицию сообщения о пропаже с территории одного из местных предприятий карданных валов и редукторов от большегрузных автомобилей. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 72 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили очевидцев произошедшего, рассказавших, что в вечернее время видели на предприятии подозрительных молодых людей. О данном факте они сообщили собственнику, который впоследствии и обратился в полицию.В дальнейшем оперативники во взаимодействии со следователями установили личности и местонахождение злоумышленников, которые успели реализовать похищенное.Причиненный ущерб был добровольно возмещен обвиняемыми в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.