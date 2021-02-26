Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для людей. В частности, ..

Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для людей.В частности, представители организации предупредили жителей регионе об усилении ветра до 15 метров в секунду до утра субботы. Кроме того, на дорогах будет сильная гололедица, которая в Подмосковье сохранится до полудня субботы, а в Москве – до вечера, сообщает телеканал "".