Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к России. Глава страны рассказал, как можно прекратить вражду между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к России. Глава страны рассказал, как можно прекратить вражду между двумя странами.Президент заявил, что Крым был "солнечным и добрым" сердцем Украины, но семь лет назад его "вырвали". Владимир Зеленский раскритиковал людей, которые сегодня держат полуостров в своих руках, и искренне недоумевают, почему Киев обижен и не хочет строить отношения с Москвой.По словам лидера, жители Украины не верят тем, кто говорит, что присоединение Крыма к России в 2014 году было законным. "Мы никогда не забудем, кто это сделал и позволил это сделать", – подчеркнул Зеленский. Конфликт двух стран будет разрешен только после возвращения территории.Глава страны также сообщил, что недавно подписал указ о "деоккупации" и реинтеграции Крыма. уточнил, что в документе перечислены меры, направленные на защиту прав жителей полуострова, развитие крымскотатарского языка и культуры, передает РИА Новости.Власти Украины сегодня активно готовятся к проведению "Крымской платформы" – международной площадки, которая должна помочь "вернуть" полуостров. Список участников платформы пока не раскрывается. Владимир Зеленский пока рассылает приглашения лидерам других государств.Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство избирателей поддержали идею присоединения. В ЕСПЧ недавно , что полуостров находится в российской юрисдикции.