Какие изменения ждут жителей Владимирской области при оплате коммунальных услуг с 1 марта? С 1...

Какие изменения ждут жителей Владимирской области при оплате коммунальных услуг с 1 марта?С 1 марта 2023 года жители Владимирской области будут по-новому оплачивать потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды.Также изменятся нормативы учета горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих пространствах: лестничных площадках, подъезде и лифтах.До 1 апреля 2023 года жильцам придут новые квитанции жилищно коммунальных услуг с перерасчетом ОДН за прошлый год. Изменения коснутся всех по-разному: у кого-то единовременная плата будет ощутимо выше, у кого-то ниже, а у кого-то совсем не поменяется.Фото pxfuel.com