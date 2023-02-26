В 2022 году во Владимирской области зарегистрировано в два раза больше браков с иностранцами, чем в...

В 2022 году во Владимирской области зарегистрировано в два раза больше браков с иностранцами, чем в прошлом 2021.Во Владимирской области в 2022 году заключили брак заключили брак 18% иногородних женихов и 16% невест, не проживающих в области, сообщили органы ЗАГС и архивов Владимирской области.Чаще всего женихи приезжали из: города Москвы, Московской, Нижегородской, Ивановской и Липецкой областей. Такая же ситуация складывается и с невестами из соседних регионов.Также в 2022 году зарегистрировано 564 брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Это граждане Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении и Украины. За 2021 год отделы ЗАГС 33-го региона зарегистрировали 1373 записи в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.Фото pxfuel.com