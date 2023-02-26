Во Владимирской области 26 февраля выявлено 76 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился 16 раз, в Муромском ..

Во Владимирской области 26 февраля выявлено 76 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился 16 раз, в Муромском районе - 10. Еще 13 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском районе, 3 - в Кольчугинском и Александровском, 5 в Юрьев-Польском, 8 в Гусь-Хрустальном, по 1 в Киржачском и Селивановском, 6 случаев в Камешковском, 2 в Радужный, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском, Суздальском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180774 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50085 заболевший во Владимире, 21427 - в Ковровском районе и 19548 - в Муроме.