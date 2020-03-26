Фигурант самостоятельно вырастил 5 кустов конопли на своем приусадебном участке, высушил, измельчил и хранил по месту жительства.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Костерева. Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемый заказал на сайте в сети Интернет 12 семян растения конопли. Как пояснил фигурант, он самостоятельно вырастил 5 кустов конопли в теплице на своем приусадебном участке, после чего высушил, измельчил и хранил в своей квартире и бане. Оставшуюся часть семян в количестве 7 штук он также хранил по месту жительства.В декабре 2019 года при проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли вещества, которые, как установлено впоследствии экспертизой, являются наркотикосодержащим растением «конопля» массой 58,1 грамма и наркотическим средством «марихуана» массой 287,2 грамма.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант также причастен к одному факту незаконного сбыта наркотического средства «марихуана» на территории города Костерево.Обвиняемый признал свою вину полностью.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.