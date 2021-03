Экономисты подсчитали, во сколько обходится блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given приносит ежедневный ущерб в размере 9,6 млрд долларов. Такие данные приводят аналитики агентства Bloomberg, подсчитавшие среднюю стоимость грузов, перевозимых судами разных стран через Суэцкий канал в другие дни. Каждый день через Суэцкий канал проходит 50 судов. А сейчас уже около 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту, соединяющему Красное и Средиземное моря. Еще как минимум три судна заблокированы в самом Суэцком канале.Ранее сообщалось, что перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале, контейнеровоз Ever Given проделал странный маршрут, нарисовав в Красном море фигуры, напоминающие по форме пенис и ягодицы.Напомним, через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок. Во вторник 23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью в 224 тысячи тонн на 151-м километре Суэцкого канала сел на мель, полностью перекрыв движение. Попытки снять судно с мели и развернуть его пока к успеху не привели.В пробке, растянувшейся почти до Индии, застряли суда, в том числе танкеры с более чем 2,5 млн баррелями российской нефти. Эксперты говорят, что разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель.