Для нужд переселенцев по программе реновации в районе Котловка построят дом на 378 квартир, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Здание будет состоять из двух корпусов с единым цоколем.

Для нужд переселенцев по программе реновации в районе Котловка построят дом на 378 квартир, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Здание будет состоять из двух корпусов с единым цоколем.На цокольном этаже расположатся общественные помещения. Часть квартир в доме оборудуют для маломобильных жильцов. Автовладельцы смогут оставлять личный транспорт на охраняемой двухуровневой наземно-подземной стоянке.Внешние стены дома облицуют бетонной плиткой. Все квартиры будут сдаваться с отделкой класса комфорт. Жильцам останется только перевезти вещи.На входе в здание будет дежурить консьерж. Также во входных группах оборудуют колясочные и административно-бытовые помещения.Позаботятся и о придомовой территории. Там появятся пешеходные зоны, детские и спортивные площадки. Во дворах высадят кустарники, разобьют газоны, установят фонари.Программу реновации ветхого жилого фонда в Москве утвердили в 2017 году. В нее входят 5 175 домов. Первые переселенцы получили ключи от новых квартир в феврале 2018 года.Под заселение передано уже 77 домов. Жилищные условия улучшили 34 тысячи москвичей. Сейчас строятся 273 дома. Для новостроек подобрано 489 стартовых площадок.Переселенцы получают жилье в своем районе. Им не придется менять привычный образ жизни: любимые магазины, кафе, привычные социальные учреждения, остановки наземного транспорта и станции метро останутся в шаговой доступности.Помимо жилья, в районах реновации строятся новые социальные учреждения – детсады, школы, поликлиники. Территория комплексно благоустраивается.