В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве появятся 24 новых медицинских учреждения. Город выделил для их строительства 48 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве появятся 24 новых медицинских учреждения. Город выделил для их строительства 48 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Среди них будут детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. "21 объект возведут за счет средств городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — уточнил Ефимов.В 2022 году на шоссе Энтузиастов завершится строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова. Медучреждение сможет принимать до 570 пациентов.На Волоколамском шоссе появится лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы №1. Медучреждение в составе трех корпусов общей площадью более 96 тысяч квадратных метров станет одним из лучших инфекционных комплексов в мире.Статус МаИП могут получить инновационные центры, крупные больницы, стадионы, инновационные центры, станции общественного транспорта. Для строительства объектов город отдает земельные участки на шесть лет.Ефимов отметил, что благодаря таким проектам в Москве развивается современная инфраструктура. Также появляются новые рабочие места.Кроме строительства медучреждений, город выделил восемь гектаров земли для возведения четырех спортивных комплексов. Благодаря этому в нашей стране появится первый серфинг-парк.В промышленном секторе Москвы реализуют более 40 МаИП. В марте инвесторы получили участки под строительство промышленного технопарка и производство ударных музыкальных инструментов.