За нечитаемые регистрационные знаки предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Владимирские полицейские решили напомнить собственникам ТС, что перед выездом и в пути они

За нечитаемые регистрационные знаки предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Владимирские полицейские решили напомнить собственникам ТС, что перед выездом и в пути они обязаны следить за состоянием автомобильных номеров. Нарушением будет считаться, если в темное время суток с расстояния 20 метров невозможно разглядеть хотя бы одну цифру или букву заднего знака, а в