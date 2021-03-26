Жители Кольчугино сегодня обсуждают спасение пса.

Жители Кольчугино сегодня обсуждают спасение пса.Видео появилось в местном паблике ВКонтакте.- Заячка замерзла! Осторожнее там...Как рассказала автор видео, заниматься вызволением собаки из полыньи местные спасательные службы отказались.Помочь животному выбраться вызвался молодой человек по имени Иван. Он на четвереньках добрался до полыньи и вытащил пса на лёд. Сколько он пробыл в воде неизвестно. В соцсетях благодарят спасителя.- Вот единственный герой, спасибо большое. Заячка замерзла вся…А в Коврове хотели спасти кошку, а это оказалась куница, пишут в паблике "Подслушано Ковров " авторы видео. Как зверек забрался так высоко , непонятно. Судя по комментариям, благодаря помощи людей куница благополучно оказалась на земле. Делайте добрые дела , и они обязательно вам вернуться , советуют авторы видео.