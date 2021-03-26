Жители Кольчугино сегодня обсуждают спасение пса.
Жители Кольчугино сегодня обсуждают спасение пса.
Видео появилось в местном паблике ВКонтакте.
- Заячка замерзла! Осторожнее там...
Как рассказала автор видео, заниматься вызволением собаки из полыньи местные спасательные службы отказались.
Помочь животному выбраться вызвался молодой человек по имени Иван. Он на четвереньках добрался до полыньи и вытащил пса на лёд. Сколько он пробыл в воде неизвестно. В соцсетях благодарят спасителя.
- Вот единственный герой, спасибо большое. Заячка замерзла вся…
А в Коврове хотели спасти кошку, а это оказалась куница, пишут в паблике "Подслушано Ковров " авторы видео. Как зверек забрался так высоко , непонятно. Судя по комментариям, благодаря помощи людей куница благополучно оказалась на земле. Делайте добрые дела , и они обязательно вам вернуться , советуют авторы видео.