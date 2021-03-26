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<a href="https://33live.ru/novosti/26-03-2021-vtb-razrabatyvaet-strategiyu-razvitiya-pri-uchastii-minoritarnyx-akcionerov.html" target="_blank">ВТБ разрабатывает стратегию развития при участии миноритарных акционеров</a> - ВТБ продолжает работу по повышению вовлеченности миноритарных акционеров в управление и стратегическое развитие бизнеса группы. Принимая во внимание важность ESG-принципов для крупных ..