За первую неделю действия очередного этапа государственной программы субсидирования внутреннего туризма расходы на туры, авиабилеты и гостиницы в городах Золотого кольца выросли на 22% к ..

За первую неделю действия очередного этапа государственной программы субсидирования внутреннего туризма расходы на туры, авиабилеты и гостиницы в городах Золотого кольца выросли на 22% к предыдущей неделе и превысили 5 млн рублей – это на четверть больше, чем в прошлом году, и на 16% выше показателя 2019 года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.Расходы на бронирование гостиниц Владимира, Суздаля, Ярославля и других городов популярного туристического маршрута увеличились за неделю на 25% - до 2,7 млн рублей. Однако при этом средний чек в отелях составил 5,4 тыс. рублей – на 37% меньше, чем в 2019 году.Траты на бронирование авиабилетов и покупку туров по городам Золотого кольца за неделю выросли на 20%. Они уже на 73% превысили показатель аналогичного периода 2020 года, когда набирала силу пандемия, и на 61% – показатель 2019 года. Средний чек в этой категории снизился на 24% к 2019 году и составил 30 тыс. рублей.В целом по итогам марта расходы на туризм по Золотому кольцу превысили показатели 2020 года на 15% и сопоставимы с 2019 годом. Всего с начала весны на гостиницы, авиабилеты и туры было потрачено 15 млн рублей.По данным ВТБ, в России за первую неделю действия очередного этапа госпрограммы существенно увеличились траты на путешествия по стране. Расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду авто составили 1,7 млрд рублей. Это на 22% больше, чем неделей ранее. При этом расходы на путешествия пока еще на четверть ниже, чем в допандемийном 2019 году.Больше всего за первую неделю действия программы россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров – 1,45 млрд рублей. Это на четверть больше, чем неделей ранее, и почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года, когда набирала силу пандемия. На 8% - до 278 млн рублей – увеличились за неделю расходы россиян на бронирование российских гостиниц. При этом по сравнению с 2020 годом объем бронирований вырос на 66%, а с допандемийным 2019 годом – на 38%. Значительно увеличился интерес россиян к аренде автомобилей: за неделю на эти цели было потрачено 7,5 млн рублей – на 80% больше, чем неделей ранее, вдвое больше, чем в 2019 году и почти втрое – чем в 2020 году.Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород.В целом по итогам марта расходы россиян на туризм превысили показатели 2020 года, однако на допандемийном уровне оборот туриндустрии пока не восстановился. Всего с начала весны на гостиницы, авиабилеты, туры и аренду автомобилей было потрачено 4,5 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в марте 2020 года, и на 38% меньше, чем в марте доковидного 2019 года. В частности, спрос на авиабилеты и туры упал на 44% к 2019 году и вырос на 26% к 2020 году – до 3,7 млрд рублей. При этом оборот гостиничного сектора значительно увеличился – на 43% по отношению к 2020 году и на 35% - к допандемийному 2019 году и за месяц превысил 800 млн рублей. Расходы россиян на аренду авто также выросли: вдвое к 2020 году и на 18% к 2019 - и составили 15 млн рублей.«Расходы россиян на путешествия в преддверии высокого сезона постепенно начинают восстанавливаться. Особенно заметный рост спроса мы видим в гостиничном сегменте и в категории аренды автомобилей – это говорит о том, что несмотря на смягчение въездных ограничений по ряду зарубежных туристических направлений, россияне все больше ориентируются именно на внутренний туризм. Росту популярности внутрироссийских направлений способствует программа субсидирования внутреннего туризма, в соответствии с которой россияне могут получить кешбэк за поездку – ее очередной этап стартовал 18 марта, и мы видим, что перед майскими праздниками и летним сезоном она пользуется спросом», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.