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<a href="https://33live.ru/novosti/26-04-2021-chislo-bolnyx-covid-19-rossiyan-za-sutki-vyroslo-na-88-tysyachi.html" target="_blank">Число больных COVID-19 россиян за сутки выросло на 8,8 тысячи</a> - Ситуация с коронавирусом в России внушает тревогу. Прирост заразившихся все еще держится на уровне восьми-девяти тысяч.