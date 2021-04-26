Турция поставила очередной антирекорд по количеству погибших от пандемии. В минувшую среду турецкий Минздрав зарегистрировал 362 летальных случая из-за COVID-19. В связи с этим отели страны переносят открытие на июль месяц. Также из-за всплеска заболеваемости закрывается Таиланд: многие отели королевства планируют принимать гостей только в октябре.

Турция поставила очередной антирекорд по количеству погибших от пандемии. В минувшую среду турецкий Минздрав зарегистрировал 362 летальных случая из-за COVID-19. В связи с этим отели страны переносят открытие на июль месяц. Также из-за всплеска заболеваемости закрывается Таиланд: многие отели королевства планируют принимать гостей только в октябре.Согласно статистике Reuters, Турция стоит на четвертом месте в мире по количеству новых случаев инфицирования в среднем за неделю. А на сайте Worldometers указывается, что в стране количество активных случаев превышает 560 тысяч человек. Более 3 тысяч из них находятся на грани жизни и смерти.В Таиланде по состоянию на 22 апреля зафиксировано более 48 тысяч случаев заражения Covid-19. Число зараженных за последние сутки выросло на 1 470 человек. Уровень летальности в стране составляет 0,24%.Чего ждать туристамОтели Аланьи, Антальи, Кемера и других популярных турецких курортов планировали открыться в апреле, но приостановка авиасообщения с Россией вынудила многих отельеров перенести срок открытия на июнь. Новый всплеск заболеваемости внес очередные корректировки, поэтому россиянам придется ждать или выбирать другие направления. Туристы, не желающие переносить заявки, стараются попасть в Турцию через соседние государства. Например, через Беларусь, которая продолжает возить отдыхающих на турецкий берег.Как отмечают эксперты, нет гарантии того, что к июню Россия возобновит авиасообщение с Турцией. Ведь такое решение было принято не только для предотвращения распространения коронавируса. Есть здесь и политическая подоплека, о которой высокопоставленные лица стараются не говорить.Что касается Таиланда, то это государство с самого начала эпидемии придерживается строгих ограничений, надеясь на всеобщую вакцинацию. Поэтому здесь количество заболевших критическую отметку не перешагивает. Однако забота о здоровье нации постепенно убивает туристический бизнес. Многие отели, не располагающие ресурсами крупной сети, еле выживают. Уже сейчас их владельцы говорят о закрытии на период с апреля по октябрь из-за низкого спроса.В хороших отелях, не уступающих турецкому, дела идут лучше, но только в южных провинциях Пхангнга и Сураттхани. Зимой по заполняемости они обогнали многих своих конкурентов, что позволило частично компенсировать понесенные убытки. Поэтому у таких отелей есть возможность работать несколько месяцев, не балансируя на грани окончательного закрытия.Если ситуация в ближайшие месяцы не изменится, летний сезон для Турции и Таиланда будет провальным. Но россияне могут переключиться на внутренний туризм, учитывая наличие в стране собственных приморских курортов. Крым и Краснодарский край способны принять большое количество отдыхающих, благодаря развитой инфраструктуре. Правда, уже сейчас все хорошие отели заполняются до отказа, несмотря на повышение стоимости туристических услуг.