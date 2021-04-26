Спустя многие годы церемония вручения кинопремий Оскар продолжает оставаться заметным событием в мире мирового кинематографа. Впрочем, все чаще раздаются голоса недовольных, жалующихся ..

Спустя многие годы церемония вручения кинопремий "Оскар" продолжает оставаться заметным событием в мире мирового кинематографа. Впрочем, все чаще раздаются голоса недовольных, жалующихся на политически мотивированную раздачу призов, предсказуемость или другие грехи, замеченные ими при раздаче наград.Как бы то ни было, раздача призов и титулов в 2021 году уже состоялась. Как и предсказывали многие эксперты, лучшим фильмом была признана лента "Земля кочевников". Режиссер картины Хлоя Чжао получила статуэтку как лучший режиссер.Награду за лучшую мужскую роль получил актер Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме "Отец". Аналогичную награду за женскую роль вручили Френсис Макдормэнд из все той же "Земли кочевников".За лучшую женскую роль второго плана награды удостоилась актриса Юн Е Чжон, сыгравшая в фильме "Минари", также претендовавшем на многие награды. Дэниэл Калуя получил свою награду в той же номинации, но как мужчина, за роль в фильме "Иуда и черный мессия".Лучим фильмом на иностранном языке была признана лента "Еще по одной", а лучшей анимационной полнометражной лентой – мультфильм "Душа".За оригинальный сценарий награду получил фильм "Девушка, подающая надежды". Награду за адаптированный сценарий, в свою очередь, дали ленте "Отец". Фильм "Довод" получил награду за лучшие визуальные эффекты.