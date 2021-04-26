Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о реализации первоочередных задач послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о реализации первоочередных задач послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение в Госдуму внесены социально значимые законодательные инициативы, которые должны быть реализованы как можно скорее. Так, уже внесены первые поправки в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных.В Госдуме обсудят поправку, касающуюся размера пособия женщинам, которые встали на медицинский учет в первые месяцы беременности. Выплата будет равна половине прожиточного минимума. Получать ее смогут женщины, у которых в семье среднедушевой доход не больше прожиточного минимума в регионе, объяснил Володин.Также спикер Госдумы рассказал о поправке, которая вводит ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Пособие будут получать родители детей, воспитывающихся в неполных семьях, с доходом, не превышающем прожиточный минимум в регионе.Помимо этого, рассмотрят инициативу, которая предусматривает полную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет. При этом стаж родителей не будет иметь значения. Таким образом власти поддержат молодых матерей и отцов с детьми дошкольного возраста.Поправки внесены в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования".