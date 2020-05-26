Большинство эпидемиологов предупреждают, что после спада первой волны коронавируса через какое-то время начнется вторая. Однако времени на подготовку может и не быть.

Большинство эпидемиологов предупреждают, что после спада первой волны коронавируса через какое-то время начнется вторая. Однако времени на подготовку может и не быть.Об этом жителей планеты предупредил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Своим предостережением он поделился в ходе пресс-конференции в швейцарской Женеве.