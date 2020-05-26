Родители девочки случайно похоронили живую новорожденную дочь в индийском штате Гуджарат. Они подумали, что ребенок скончался. Младенец появился на свет более чем на два месяца раньше ..

Родители девочки случайно похоронили живую новорожденную дочь в индийском штате Гуджарат. Они подумали, что ребенок скончался.Младенец появился на свет более чем на два месяца раньше срока и его нужно было доставить в реанимацию. По дороге в медучреждение девочка перестала двигаться, после чего отец и мать решили ее похоронить. Позже ребенка откопал случайный прохожий, который доставил ее в больницу. Но спасти новорожденную не удалось.