26.05.2020

2020-05-26 21:55:03

Владимирские мэйкеры печатают средства защиты для врачей

«Мэйкеры против COVID-19». Так называется движение, которое объединило проектировщиков, дизайнеров, IT-инженеров предпринимателей и даже школьников по всей России для помощи медикам. За короткое время они смогли разработать и наладить производство полезных приспособлений, причём 33 регион оказался в числе лидеров по изобретениям.

- Вот, например, конкретно визор, он сделан полностью из ПЭТ, рубится за несколько секунд, дешёвый, лёгкий. Ещё делаем вот такие держатели для шлангов ИВЛ, потому что очень часто ломаются и различные переходники для шлангов, фильтров, чего угодно.

Георгий Аполлонов, студент детского технопарка «Кванториум-33» с гордостью показывает наработки владимирской команды. Он в числе первых энтузиастов, кто включился в зарождающееся в России несколько месяцев назад движение помощи медикам - «Мейкеры против COVID-19».

Георгий Аполлонов, студент «Кванториум-33», изобретатель: «Сначала наш наставник привлёк меня и моего друга, мы попробовали - это оказалось совсем не сложно. У нас есть принтеры дешёвые, мы стали на них печатать. Потом сообщество постепенно разрослось, теперь много людей. Владимирская область одна из первых по России занимается поставкой этих вещей врачам, по сути, мы лидируем».

Огромный толчок развитию движения в области дал Виктор Волчек, сотрудник Российской академии наук, а теперь и региональный координатор «Мэйкеров против COVID-19».

Его друзья - врачи, попросили изобрести что-нибудь, что могло бы облегчить работу в условиях возросшей нагрузки.

Виктор Волчек, региональный координатор движения «Мейкеры против COVID 19», сотрудник РАН: «Я обратился сразу в «Кванториум», поскольку мы дружим, сделали небольшую пробную партию защитных экранов, я их отвёз в больницу, напечатали переходники и получили обратную связь, что это всё нужно - значит это нужно и другим».

Как оказалось, в области немало людей и предприятий, которые были готовы помочь с материалами и даже начать производство у себя защитных средств. За короткий срок было изготовлено и передано 5000 визоров и более 100 защитных боксов для интубации. Сейчас на поток поставили ещё одно ноу-хау, родом из Канады. Специальная разгрузка для масок. Она не только облегчает ношение, но и помогает лучше прилегать к лицу. Кстати, такая заколка будет полезна всем, кто вынужден подолгу ходить в маске - например, полицейским, водителям, продавцам.

Виктор Волчек, региональный координатор движения "Мейкеры против COVID 19", сотрудник РАН: «Я верю, что этот коллектив в дальнейшем себя ещё покажет, мы точно даже после этой пандемии не будем распадаться. Мы сделали несколько изделий, которые в России никто кроме нас пока не делает. То есть бокс регидрольный, капсулу для перевозки больных, она сейчас на этапе сертификации».

И главная особенность движения, по словам мейкеров, отсутствие коммерческой основы. Пандемия коронавируса объединила множество людей по всему миру в желании противостоять заболеванию и помочь друг другу.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев

«Вести-Владимир»

