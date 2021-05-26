Свою карьеру он начинал в УВД по городу Владимиру в должности оперуполномоченного.

Сотрудникам ОМВД России по Судогодскому району представили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Дмитрий Герасимов.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, Замначальника региональной полиции, полковник Александр Арапов вручил новому начальнику служебное удостоверение. Дмитрий Герасимов вступил в должность 24 мая.Новый руководитель родился 26 марта 1983 года. В 2007 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России. На службу в полицию пришёл в 2007 году. Свою карьеру он начинал в УВД по городу Владимиру в должности оперуполномоченного.