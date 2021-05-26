Он поставил задачу проводить дорожные ремонты отрезками, не ограничивая движение на всей улице.

Губернатор Сергей Ситников проверил организацию ремонта дорог в Костроме. При этом глава региона неожиданно для многих присутствующих чиновников изменил маршрут и поехал на улицу Островского, а не пошёл заранее выбранным путём.«Из-за подготовки к асфальтированию на улице Островского, как и на улице Козуева, образуются пробки. Такая ситуация недопустима. В первую очередь необходимо учитывать интересы костромичей, а не думать об удобстве подрядчика», - раскритиковал организацию процесса Сергей Ситников.Он поставил задачу проводить дорожные ремонты отрезками, не ограничивая движение на всей улице.«Главное – минимизировать неудобства для граждан. Абсолютно справедливо Сергей Константинович заметил и поручил делить объекты на кварталы, чтобы была возможность проезда, а не перегружать соседние улицы», - прокомментировал первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец.Напомним, что изначально по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костроме планировали отремонтировать 17 участков дорог. Однако благодаря поддержке губернатора из федерального бюджета удалось привлечь дополнительные средства, которые выделили на ремонт ещё семи участков.